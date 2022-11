macOS: il 50% dei malware deriva da una sola fonte

16 November 2022 – 13:34

Un recente report condiviso da Elastic Security Labs svela che il 50% delle infezioni malware su macOS deriva esclusivamente da MacKeeper.

The post macOS: il 50% dei malware deriva da una sola fonte appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico