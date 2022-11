iPhone 14: le funzioni satellitari sono ora attive

16 November 2022 – 10:07

Apple ha pubblicato un comunicato con cui informa che la connettività satellitare è finalmente fruibile su iPhone 14 in Stati Uniti e Canada.

