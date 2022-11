Evernote acquisita dall’italiana Bending Spoons

16 November 2022 – 19:35

L’italiana Bending Spoons, nota per aver sviluppato l’app Immuni, ha annunciato l’acquisizione di Evernote, popolare app di note-taking.

Fonte: Punto Informatico