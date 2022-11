Elon Musk: nuovo ultimatum ai dipendenti

16 November 2022 – 15:32

In base al nuovo ultimatum di Musk, i dipendenti di Twitter devono decidere entro domani se lavorare di più o lasciare l’azienda con una buonuscita.

The post Elon Musk: nuovo ultimatum ai dipendenti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico