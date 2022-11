DuckDuckGo per Android blocca i tracker nelle app

16 November 2022 – 16:35

L’ultima versione di DuckDuckGo per Android include la funzionalità App Tracking Protection (beta) che blocca i tracker nelle app installate.

The post DuckDuckGo per Android blocca i tracker nelle app appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico