Clima, un fondo da 25 milioni di euro per le startup

16 Novembre 2022 – 9:20

Si chiama Unruly Capital ed è lanciato dal venture capitalist e business angel Stefano Bernardi. Punta a 60 imprese in portafoglio entro il 2024, investimenti da 250mila euro in fase pre-seed e seed in tutto il mondo

Fonte: Wired