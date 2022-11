Artemis I: lancio riuscito, inizia la missione

16 November 2022 – 9:45

Dopo due tentativi falliti e il passaggio di due uragani, il razzo SLS della missione Artemis I è stato finalmente lanciato dal Kennedy Space Center.

