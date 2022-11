Airbnb: dall’assicurazione alle categorie, cosa cambia

16 November 2022 – 14:00

La piattaforma di alloggi brevi crea un sistema di formazione per gli host alle prime armi, estende le polizze assicurative e crea nuove etichette per cercare alloggi, da quelli in alta montagna alle tradizionali abitazioni coreane

Fonte: Wired