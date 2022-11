Microsoft ha sospeso 4,78 milioni di account Xbox

15 November 2022 – 16:38

Microsoft ha sospeso 4,78 milioni di account Xbox in seguito alla violazione degli standard della community tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2022.

