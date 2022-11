Il fallimento di FTX ha generato un esodo dal mercato crittografico?

15 November 2022 – 12:15

Secondo Bloomberg gli investitori sono delusi dalle criptovalute dopo la caduta di FTX, ma questo sta provocando un esodo dal mercato crypto?

The post Il fallimento di FTX ha generato un esodo dal mercato crittografico? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico