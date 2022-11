Elton John: l’ultimo concerto in diretta streaming

15 Novembre 2022 – 19:45

Live dal Dodger Stadium è il concerto che chiuderà il tour americano di Elton John: sarà trasmesso in diretta streaming da Disney+.

Fonte: Punto Informatico