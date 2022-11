Canone Rai rimane in bolletta anche nel 2023

15 November 2022 – 13:18

Il Ministero dell’economia ha comunicato che il canone Rai rimarrà in bolletta anche nel 2023, nonostante la richiesta della Commissione europea.

Fonte: Punto Informatico