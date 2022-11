Artemis I: iniziato il conto alla rovescia

15 November 2022 – 12:31

La NASA ha avviato il conto alla rovescia per il lancio del razzo SLS (missione Artemis I) previsto alle ore 1:04 (7:04 in Italia) del 16 novembre.

Fonte: Punto Informatico