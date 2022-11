Truffa con estorsione: paga o pubblico i dati

14 November 2022 – 16:15

Diversi proprietari di siti web hanno ricevuto un’email con la richiesta di pagare 2.500 dollari in Bitcoin per evitare la vendita di dati mai rubati.

The post Truffa con estorsione: paga o pubblico i dati appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico