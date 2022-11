SpaceX spende 250.000 dollari in pubblicità su Twitter

14 November 2022 – 18:27

SpaceX avrebbe speso 250.000 dollari per acquistare un pacchetto pubblicitario e promuovere il servizio Starlink su Twitter in Spagna e Australia.

