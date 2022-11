FTX, interviene anche Consob: sospensione in tutta UE

14 Novembre 2022 – 19:45

L’autorità italiana Consob conferma la sospensione all’attività di FTX in tutte Europa: uno stop inevitabile, considerata l’evoluzione.

Fonte: Punto Informatico