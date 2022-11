Attacco a Medibank: dati sugli aborti finiti nel Dark Web

14 November 2022 – 10:24

Alcuni dei dati rubati a Medibank durante l’attacco ransomware sono finiti sul Dark Web: anche quelli riguardanti aborti e dipendenze.

The post Attacco a Medibank: dati sugli aborti finiti nel Dark Web appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico