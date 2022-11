Apple: al lavoro sul visore AR/VR e un mondo 3D proprietario

14 November 2022 – 10:16

Apple ha pubblicato un annuncio di lavoro in base al quale starebbe lavorando a un mondo 3D in stile Metaverso per il suo visore AR/VR.

The post Apple: al lavoro sul visore AR/VR e un mondo 3D proprietario appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico