IceXLoader: migliaia di vittime in tutto il mondo

13 Novembre 2022 – 13:45

La versione aggiornata del malware IceXLoader include nuove funzionalità che permettono di rubare numerosi dati dai computer delle vittime.

