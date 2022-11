Artemis I: tutto pronto per il lancio del 16 novembre

13 Novembre 2022 – 13:45

Il passaggio dell’uragano Nicole non ha causato danni, quindi il lancio del razzo SLS per la missione Artemis I rimane fissato per il 16 novembre.

Fonte: Punto Informatico