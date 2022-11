VIPKeySale, saldi 11/11: Windows 10 a vita per soli 13€ e Office a 22€

12 November 2022 – 12:00

VIPKeySale prolunga la propria svendita dell’11/11, cogliendo ogni anno l’occasione di questa data per una vetrina speciale di sconti sulle migliori licenze.

The post VIPKeySale, saldi 11/11: Windows 10 a vita per soli 13€ e Office a 22€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico