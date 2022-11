Disastro FTX: dopo il fallimento, il presunto attacco

12 November 2022 – 8:59

A poche ore di distanza dalla notizia del fallimento, il canale Telegram ufficiale di FTX parla di un attacco subito dall’exchange.

