Cookie wall: Garante Privacy prosegue istruttoria

12 November 2022 – 18:43

Il Garante della Privacy vuole verificare il funzionamento dei cookie wall utilizzati da alcuni siti per bloccare l’accesso ai contenuti gratuiti.

The post Cookie wall: Garante Privacy prosegue istruttoria appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico