Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC a 38€: ecco la FOLLIA del Single’s Day

11 November 2022 – 12:23

Acquista subito la fantastica Xiaomi Mi Smart Band 6 NFT con funzione di pagamento contactless a soli 38€ grazie al Single’s Day di Amazon.

The post Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC a 38€: ecco la FOLLIA del Single’s Day appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico