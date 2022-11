Windows 11 Moment 3: primo rumor sull’aggiornamento

11 November 2022 – 12:01

Spunta una prima indiscrezione a proposito di Moment 3, un pacchetto con nuove funzionalità per Windows 11 che potrebbe arrivare nel 2023.

