Windows 11 22H2: c’è un problema con il gaming

11 November 2022 – 22:12

I PC aggiornati a Windows 11 2022 Update (22H2) hanno problemi con il gaming, lo ha confermato Microsoft che sta lavorando a una soluzione.

