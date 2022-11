Elon Musk: Twitter rischia la bancarotta

11 November 2022 – 10:08

Elon Musk non ha escluso la bancarotta per Twitter se non aumenteranno le entrate, il 50% delle quali dovranno arrivare dall’abbonamento a Blue.

The post Elon Musk: Twitter rischia la bancarotta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico