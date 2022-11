Amazon svela il drone MK30 e il robot Sparrow

11 November 2022 – 13:13

Amazon ha avviato lo sviluppo del nuovo drone MK30 che verrà utilizzato nel 2024, mentre il braccio robotico Sparrow è già in attività nei magazzini.

Fonte: Punto Informatico