AirDrop: Apple applicherà a tutti un limite di 10 minuti

11 November 2022 – 10:16

A partire dal prossimo anno, l’opzione “Tutti” di AirDrop avrà un limite di utilizzo massimo di 10 minuti per gli utenti di tutto il mondo.

