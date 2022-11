Xiaomi Redmi Note 11, che prezzo su Amazon: solo 187 euro

10 November 2022 – 19:11

Xiaomi Redmi Note 11, ottimo smartphone Android con display AMOLED e fotocamera da 50 megapixel, è in sconto a 187 euro su Amazon.

The post Xiaomi Redmi Note 11, che prezzo su Amazon: solo 187 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico