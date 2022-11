Windows 11: l’applicazione Foto ora integra iCloud

10 November 2022 – 9:53

Microsoft ha da poco abilitato l’integrazione di iCloud su Foto di Windows 11, per sfruttarla bisogna però aggiornare le relative app.

The post Windows 11: l’applicazione Foto ora integra iCloud appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico