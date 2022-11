Vinted: multa di 1,5 milioni per pratiche ingannevoli

10 November 2022 – 15:57

L’autorità antitrust ha inflitto una sanzione di 1,5 milioni di euro a Vinted per non aver informato correttamente gli utenti che usano la piattaforma.

