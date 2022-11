Il notebook più venduto su Amazon: W11, SSD 256GB e 12GB di RAM a 269€

10 November 2022 – 18:55

Il notebook più popolare su Amazon è questo Jumper con Windows 11, 12GB di RAM, 256GB di SSD e schermo FHD. Il motivo? Il prezzo.

Fonte: Punto Informatico