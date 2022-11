Cyberdifesa UE: nuove misure contro gli attacchi

10 November 2022 – 17:56

La Commissione europea ha presentato il nuovo piano per il rafforzamento delle misure di cyberdifesa contro gli attacchi informatici.

The post Cyberdifesa UE: nuove misure contro gli attacchi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico