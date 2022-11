Custodia Apple MagSafe ufficiale in offerta su Amazon: solo 27€

10 November 2022 – 18:38

La custodia ufficiale Apple MagSafe è protagonista di uno sconto interessante su Amazon: se la acquisti adesso ti costa solo 27 euro.

The post Custodia Apple MagSafe ufficiale in offerta su Amazon: solo 27€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico