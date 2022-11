Cloud9: estensione per Chrome con malware incluso

10 November 2022 – 16:42

Cloud9 è un’estensione per Chrome che nasconde un RAT in grado di rubare numerosi dati dal browser e prendere il controllo del computer.

