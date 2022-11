Banksy ha realizzato due nuove opere a Kiev e Borodyanka?

10 November 2022 – 14:03

Due lavori che hanno le caratteristiche tipiche dell’artista misterioso sono spuntate nei giorni scorsi in Ucraina. Non sono state ancora rivendicate, ma lo street artist non è nuovo nel mostrare il suo sostegno contro la guerra.

Fonte: Wired