Terremoto nelle Marche, cosa sappiamo

9 November 2022 – 9:18

Le scosse sono state percepite da Ancona fino in Trentino Alto Adige. L’epicentro del sisma si trova davanti alla costa pesarese, nel mar Adriatico. Chiuso in via precauzionale il traffico ferroviario nei pressi del capoluogo marchigiano

Fonte: Wired