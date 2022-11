LOL 3: ecco il cast completo dei 10 concorrenti

9 November 2022 – 16:42

Amazon ha comunicato in via ufficiale i concorrenti di LOL 3: lo show tornerà il prossimo anno, con la stessa formula e nuovi protagonisti.

The post LOL 3: ecco il cast completo dei 10 concorrenti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico