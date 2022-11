L’offerta migliore di novembre è quella di Sorgenia

9 November 2022 – 16:01

L’offerta migliore per luce e gas in questo mese di novembre 2022 è quella di Sorgenia. Vediamo quali sono i costi applicati dal gestore.

The post L’offerta migliore di novembre è quella di Sorgenia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico