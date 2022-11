Greenwashing, per le Nazioni Unite non si può più far finta di niente

9 November 2022 – 18:00

Perché fa danni alla lotta per contenere gli effetti della crisi del clima. A Cop27 l’Onu ha svelato un rapporto sulle conseguenze di obiettivi a emissioni zero illusori e chiesto maggiore trasparenza alle aziende

Fonte: Wired