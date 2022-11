Gmail: la nuova interfaccia non si potrà più cambiare

9 November 2022 – 13:13

Google ha fatto sapere che a partire da questo mese la nuova UI di Gmail diventerà quella standard e non si potrà tornare più alla precedente.

