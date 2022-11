Disney+: record di abbonati in attesa del piano Basic

9 November 2022 – 12:47

Al 1 ottobre 2022 ci sono 164,2 milioni di abbonati al servizio Disney+ e si prevede un aumento con l’arrivo del piano Basic con pubblicità.

Fonte: Punto Informatico