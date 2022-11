Come vedere Sassuolo-Roma in streaming (Serie A)

9 November 2022 – 16:30

Sassuolo-Roma, per la giornata 14 di Serie A, dal terreno del Mapei Stadium di Reggio Emilia: guarda la partita in diretta streaming.

The post Come vedere Sassuolo-Roma in streaming (Serie A) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico