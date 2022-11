Artemis I: arriva Nicole, lancio posticipato al 16

9 November 2022 – 18:20

A causa dell’arrivo della tempesta tropicale Nicole, la NASA ha deciso di posticipare il lancio del razzo SLS dal 14 al 16 novembre.

