Artemis 1, il lancio è stato nuovamente rinviato a causa di un uragano

9 Novembre 2022 – 18:20

La tempesta tropicale Nicole sta diventando un uragano e sta per abbattersi sulla Florida. Il lancio di Artemis 1 è stato spostato, in via preventiva, da lunedì 14 a mercoledì 16 novembre

Fonte: Wired