AirPods Pro 2: Apple ha sospeso parte della produzione

9 November 2022 – 10:41

Ming-Chi Kuo fa sapere che Apple ha sospeso parte della produzione degli AirPods Pro 2 a causa di alcuni problemi in fase di realizzazione.

Fonte: Punto Informatico