YouTube Short adesso è disponibile pure su Smat TV

8 November 2022 – 10:15

Google ha deciso di rendere disponibile il servizio YouTube Short anche su TV, c’è il supporto per gli apparecchi prodotti dal 2019 in poi.

The post YouTube Short adesso è disponibile pure su Smat TV appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico