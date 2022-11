Cop27, comprare e vendere permessi per emettere CO2 rende sempre di più

8 Novembre 2022 – 9:20

Nel 2050 potrebbero generare mille miliardi di dollari all’anno. Per questo alla Cop27, la conferenza sul clima delle Nazioni Unite in Egitto, gli Stati puntano a trovare un accordo per regolare i mercati internazionali. Le sfide aperte ai negoziati

