Bonus TV: risorse disponibili fino al 12 novembre

8 November 2022 – 16:12

I fondi per i Bonus TV – Decoder e Bonus Rottamazione TV termineranno il prossimo sabato 12 novembre, prima della scadenza del 31 dicembre.

The post Bonus TV: risorse disponibili fino al 12 novembre appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico